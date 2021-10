Belangstelling voor ING op Amsterdamse beurs

Op de Amsterdamse beurs zijn de ogen vrijdag gericht op de bankensector. ING kondigde aan aandeelhouders te belonen door voor 1,7 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Wegens de coronacrisis werden dit soort acties lange tijd aan banden gelegd, maar vanaf deze maand gelden de beperkingen niet langer voor financieel gezonde banken. Mogelijk bewegen ook andere banken op de aankondiging van ING.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de handelsdag. Ook andere Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen. De belangrijkste beursgraadmeters in New York eindigden donderdag al met zware verliezen, waardoor Wall Street zijn slechtste maand sinds maart 2020 kende. Ook in Aziƫ werden forse verliezen geleden.

Wat meespeelt is de afbouw van stimuleringsmaatregelen voor de economie door een aantal centrale banken. Onder meer de Amerikaanse centrale bank liet weten dat het moment om daarmee te beginnen bijna is aangebroken, waarop de rentes begonnen te stijgen. Mogelijk zijn er ook zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond, het maximale bedrag dat de overheid in de Verenigde Staten mag lenen. Zonder ophoging van die limiet kan het land binnenkort niet meer bijlenen, met repercussies voor de wereldeconomie.

Ook verwerken beleggers een tegenvallend cijfer over de winkelverkopen in Duitsland. Winkeliers verkochten in augustus 1,1 procent meer dan in de voorgaande maand, wat minder is dan verwacht. De beurzen zijn ook gespitst op nieuwe cijfers van marktonderzoeker Markit over de industrie in Europa.

Op het Damrak is er ook aandacht voor Randstad. Het uitzendconcern koopt voor 112 miljoen euro het Amerikaanse adviesbureau Cella, dat gespecialiseerd is in de creatieve en digitale branches.

Donderdag verloren de Europese beurzen terrein door Duitse inflatiecijfers. De AEX sloot met een min van 0,5 procent op 771,94 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 1065,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,7 procent in en de FTSE-index in Londen verloor 0,3 procent.