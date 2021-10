Beurzen in Azië fors lager na duikeling Wall Street

De aandelenbeurzen in Azië en Australië gingen vrijdag veelal hard omlaag. In navolging van de Amerikaanse markten drukten zorgen over hogere rentes en het naderende schuldenplafond voor de Verenigde Staten op de belangrijkste graadmeters.

De Nikkei 225 in Tokio sloot 2,3 procent lager op 28.771,07 punten, ondanks een nieuw rapport van de Japanse centrale bank dat op groeiend ondernemersvertrouwen in de industrie wees. Maar hetzelfde Tankan-rapport liet ook zien dat de in- en verkoopprijzen bij de bedrijven fors zijn gestegen, wat de vrees voor verdere inflatie aanjaagt.

Ook op andere beurzen waren rode koersenborden te zien. De All Ordinaries in Sydney verloor 2 procent en de Kospi in Seoul koerste 1,6 procent lager.

Wat meespeelt is de afbouw van stimuleringsmaatregelen voor de economie door een aantal centrale banken. Onder meer de Amerikaanse centrale bank liet weten dat het moment om daarmee te beginnen bijna is aangebroken, waarop de rentes begonnen te stijgen. Mogelijk zijn er ook zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond, het maximale bedrag dat de overheid in de VS mag lenen. Zonder ophoging van die limiet kan het land binnenkort niet meer bijlenen, met repercussies voor de wereldeconomie.

De beurzen in China en Hongkong zijn gesloten wegens nationale feestdagen. Door de zogeheten Gouden Week, ter ere van de stichting van de Volksrepubliek, zullen de beurzen daar pas in de loop van volgende week weer open gaan. In China domineerde het nakende faillissement van vastgoedconglomeraat Evergrande het sentiment de afgelopen dagen. Ook zijn er zorgen over tekorten aan elektriciteit, wat de economische groei kan remmen