Bitcoin wint in korte tijd flink aan waarde

De waarde van cryptomunt bitcoin is vrijdag in enkele minuten tijd bijna een tiende gestegen. Daardoor werd de digitale valuta in de loop van de middag (Nederlandse tijd) voor bijna 48.000 dollar verhandeld, omgerekend ruim 41.000 euro. Het gaat tevens om de grootste winst op dagbasis in maanden.

Waarom de bitcoin opeens zo hard in waarde stijgt, is niet helemaal duidelijk. Sommige analisten wijzen op opmerkingen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Die heeft donderdag laten weten dat de Amerikaanse koepel van centrale banken niet van plan is om cryptomunten te verbieden. Er zijn ook kenners die meer technische factoren aanstippen en anderen denken dat de opleving van de koers verband houdt met ontwikkelingen op de financiƫle markten in brede zin.

Crypto’s bewegen steeds meer mee met het sentiment op de gereguleerde markten, nu toezichthouders de tokens meer in de gaten houden. Ruim een week geleden was de bitcoin nog rond de 40.000 dollar waard. De koers stond dagen lang onder druk na toenemende kritiek van toezichthouders. Ook bleek de bitcoin toen niet immuun voor de uitverkoop op de traditionele markten. Maar toen de graadmeters op de wereldwijde aandelenbeurzen daarna weer herstel toonden bleek de dip van de bitcoin eveneens van korte duur.