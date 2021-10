Britse brandstoftekorten kunnen nog weken duren

De nijpende brandstoftekorten bij veel tankstations in het Verenigd Koninkrijk kunnen nog weken aanhouden. Volgens de Britse branchevereniging voor pomphouders Petrol Retailers Association (PRA) zal het nog langere tijd duren voordat de situatie is genormaliseerd en pompstations weer voldoende voorraden hebben.

Door de tekorten aan vrachtwagenchauffeurs om brandstof aan pompstations te leveren is bij veel locaties de brandstof op of slechts zeer beperkt verkrijgbaar. Daardoor zijn veel pompstations gesloten. Bij stations die wel open zijn staan lange rijen met wachtende automobilisten die brandstof willen kopen. Er zijn al opstootjes ontstaan tussen automobilisten. Sommige mensen vullen zelfs waterflessen met brandstof.

Volgens de PRA zit ruim een kwart van de aangesloten tankstations nog zonder benzine en diesel. De vereniging vertegenwoordigt de onafhankelijke tankstations en is goed voor twee derde van de in totaal bijna 8400 pompstations in het land. Bij een vijfde is er beperkt aanbod. Voordat alles weer normaal is kan het dus weken gaan duren, denkt de organisatie.

De Britse overheid heeft verschillende maatregelen aangekondigd om de brandstoftekorten tegen te gaan. Zo gaat het leger helpen met de bevoorrading en wordt een reservevloot van tankwagens van de overheid ingezet. Die tankwagens worden bestuurd door burgers.