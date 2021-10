Europese beurzen met verliezen op eerste handelsdag oktober

De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag op de eerste handelsdag van oktober over een breed front in het rood. Daarmee werd een vervolg gegeven aan de koersverliezen van een dag eerder. Beleggers zijn onzeker door de sterk stijgende inflatie, waardoor centrale banken mogelijk sneller de steunmaatregelen tegen de coronacrisis kunnen gaan afbouwen.

De AEX-index in Amsterdam noteerde omstreeks het middaguur een min van 0,9 procent op 764,83 punten. De MidKap daalde 1,4 procent tot 1050,40 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 0,9 procent in.

Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat is de inflatie in de eurozone in september gestegen naar 3,4 procent op jaarbasis, het hoogste niveau sinds 2008. Vooral de hoge energieprijzen jagen de inflatie aan. Sterke prijsstijgingen kunnen het economisch herstel afremmen omdat consumenten de hand op de knip houden. Ook wordt de koopkracht ondermijnd omdat huishoudens veel meer geld aan de energierekening kwijt zijn.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX met een verlies van ruim 4 procent. Ook de chipfondsen ASMI, ASML en Besi hadden het lastig met dalingen tot 3,2 procent. Vanwege de stijgende rentes op de financiële markten worden techfondsen minder aantrekkelijk als belegging. Informatieleverancier RELX was koploper in de hoofdindex met een winst van 1 procent.

ING werd 2 procent lager gezet, ondanks de bekendmaking dat de bank voor ruim 1,7 miljard euro aan eigen aandelen gaat inkopen. Na het uitbreken van de coronacrisis gold in de eurozone voor banken een verbod om aandeelhouders te belonen met dividend of de inkoop van eigen aandelen. De beperkingen eindigen deze maand voor banken die er financieel goed voor staan.

Branchegenoot ABN AMRO was een opvallende daler in de MidKap met een verlies van meer dan 7 procent. Beursintermediair Flow Traders, die profiteert van onrust op de aandelenmarkten, was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van bijna 3 procent.

Ook investeerder HAL (plus 2 procent) wist de aandacht op zich gericht op het Damrak. Webwinkel Coolblue, waarin HAL een belang van bijna 49 procent heeft, wil nog deze maand naar de beurs in Amsterdam. Daarbij zullen ook bestaande aandeelhouders stukken verkopen.

De euro was 1,1576 dollar waard, net als een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie verloor 0,8 procent tot 74,47 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent tot 77,90 dollar per vat.