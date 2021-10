Legaal online gokken nu mogelijk in Nederland

Vanaf vrijdag is het mogelijk om legaal online te gokken in Nederland. De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft vergunningen verstrekt aan tien aanbieders van digitale gokspellen, waaronder Holland Casino en Nederlandse Loterij, bekend van bijvoorbeeld de Staatsloterij en Lotto. Ze zijn daarbij gebonden aan strenge regels om gokverslaving tegen te gaan.

De aanbieders moeten voldoen aan strenge voorwaarden rond toezicht en regelgeving om het risico op gokverslaving zoveel mogelijk te beperken. Ook witwassen moet worden voorkomen. De aanbieders moeten ook kansspelbelasting betalen. Daarnaast is er een minimumleeftijd van achttien jaar en mag reclame voor kansspelen op internet niet misleidend zijn of leiden tot excessief gokgedrag.

Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen actief met gokken online. Die markt heeft een geschatte waarde van circa 800 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om poker, roulette, blackjack, speelautomaten en sportweddenschappen.

Overigens heeft de Consumentenbond de samenwerking met Stichting Reclame Code voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is onvrede bij de bond over afspraken over gokreclames. Volgens de Consumentenbond bieden die te weinig bescherming aan kwetsbare groepen en tegen gokverslaving.