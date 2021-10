Webwinkel Coolblue wil deze maand naar beurs Amsterdam

Webwinkel Coolblue wil deze maand een beursgang maken in Amsterdam. Daarbij worden nieuwe aandelen uitgegeven door het bedrijf om verdere groei te financieren. Het is de bedoeling dat daarmee 150 miljoen euro wordt opgehaald. Ook bestaande aandeelhouders verkopen stukken.

Coolblue is voor 49 procent in handen van investeerder HAL. Topman en medeoprichter Pieter Zwart bezit ongeveer 50 procent van de aandelen. Ook financieel directeur Daphne Smit bezit aandelen. HAL, Zwart en Smit gaan nu stukken verkopen.

Zwart spreekt in een toelichting van de “volgende logische stap in de ontwikkeling van Coolblue”. “Ik heb heel veel zin om in de komende weken, samen met iedereen die erbij betrokken is, deze stap te gaan zetten.”

De in 1999 opgerichte onderneming boekte in 2020 een omzet van 2 miljard euro tegen bijna 1,5 miljard euro een jaar eerder. Daarbij werd een bedrijfsresultaat behaald van 114 miljoen euro. Coolblue is actief in Nederland, België en Duitsland, met de verkoop van onder meer witgoed en laptops. Naast e-commerce heeft het bedrijf ook zeventien fysieke winkels. Coolblue wil meer winkels gaan openen.

De beursgang moet het bedrijf ook meer financiële flexibiliteit geven om zakelijke mogelijkheden in de toekomst na te streven. Daarnaast moet de notering op Beursplein 5 helpen bij de naamsbekendheid en bij het aantrekken van personeel. Na de beursgang moet 20 tot 30 procent van de aandelen van Coolblue verhandelbaar zijn op de beurs.

Zwart zei verder in een toelichting dat vrijdag een nieuwe winkel van Coolblue in Antwerpen wordt geopend. Hij wil met name in Duitsland uitbreiden met de opening van nieuwe winkels, maar ook meer vestigingen in Nederland en België gaan openen. Daarnaast is Coolblue actief met de levering van energie aan huishoudens. De onderneming wil ook laadpalen voor elektrische auto’s gaan leveren, zei Zwart. Hij zei dat het een “eer” zal zijn om een notering in Amsterdam te krijgen. De exacte waardering van Coolblue zal later worden bepaald.