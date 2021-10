Nieuwe opzet NVM Open Huizen Dag trekt 1300 bezoekers

Ruim 1300 mensen hebben meegedaan aan de NVM Open Huizen Dag. Door corona was er gekozen voor een nieuwe opzet. In plaats van het bezoeken van te koop staande huizen en een rondleiding door de verkopers, konden mensen dit jaar vragen stellen aan makelaars. Dat kon online, op kantoor of een makelaar van de vereniging kwam bij de mensen thuis.

“Opvallend is dat deze nieuwe opzet voor nieuwe aanwas aan mogelijke kopers en verkopers heeft gezorgd”, zegt NVM-bestuurslid Chris van Zantwijk. “Voor sommigen is het veel makkelijker om even contact op te nemen of binnen te lopen.” Mensen hadden vragen over duurzaamheid of een verbouwing en wat dat zou betekenen voor de waarde van de woning. Volgens Van Zantwijk hebben veel consumenten ook angst dat ze hun huis wel kunnen verkopen, maar daarna geen nieuw huis kunnen betalen.

Het advies was gratis en vrijblijvend. Met de nieuwe opzet hoopte de vereniging massale huizenbezoeken en contacten te vermijden. Ook gaven consumenten eerder aan persoonlijk contact en advies op maat te willen. Normaal gesproken komen tienduizenden bezoekers op de Open Huizen Dag af. De laatste drie edities gingen vanwege corona niet door.