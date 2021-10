Recordbedrag opgehaald met beursgangen in Azië deze zomer

Afgelopen zomer zorgden beursgangen in Azië voor een recordbedrag. Zelfs met het pauzeren van talloze beursgangen vanwege strengere regels voor Chinese bedrijven kwam de teller alsnog uit op 56 miljard dollar, omgerekend bijna 50 miljard euro.

Het recordbedrag komt onder meer door grote deals die werden gesloten op de financiële markten van Zuid-Korea en India, maar ook door aandelen die voor het eerst in de regio verhandeld werden. In de drie maanden tot aan 30 september is nog niet eerder zo’n groot bedrag opgehaald.

Dan gaat het om onder meer recente beursgangen van game-ontwikkelaar Krafton, bekend van het populaire spel PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) en de Indiase start-up in het bezorgen van maaltijden Zomato, die in juli 1,3 miljard dollar ophaalde. In India staan de komende maanden nog veel meer beursgangen op de rol, waaronder die van digitale betalingsverwerker Paytm. Die verwacht 2,2 miljard dollar op te halen. Dat zou de grootste beursgang van het land worden.

Op de aandelenmarkt van Hongkong werden juist veel minder deals gesloten in het derde kwartaal. Hongkong is een van de drukste beurzen van het land. De Chinese president Xi Jinping is al langer bezig met beleid om beursgangen te beperken en de economische welvaart in zijn land beter te verdelen. Daardoor is in juli ongeveer 1 biljoen dollar aan waarde van Chinese aandelen verdampt. Kenners denken ook niet dat er nog veel Chinese beursgangen bij zullen komen dit jaar. Dat ligt ook aan aanhoudende onzekerheid over wat toezichthouders gaan doen en wat nieuwe regels voor overzeese beursgangen zullen betekenen.

Kenners verwachten dat de rest van het jaar nog meer deals gesloten zullen worden, maar wellicht op een lager tempo dan voorheen. 2021 blijft een “buitengewoon jaar” voor de hoeveelheid geld op de aandelenkapitaalmarkt en wereldwijde investeerders willen blijven profiteren van de Aziatische groei, zegt een analist bij zakenbank Goldman Sachs.