Storing bij legaal online gokken nog niet opgelost

De storing in een centraal registratiesysteem van de Kansspelautoriteit is nog altijd niet verholpen en er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, laat de dienst weten. Daardoor kunnen mensen nog niet online gokken. Om uiterlijk 10.00 uur verwacht de Kansspelautoriteit een update over de storing te kunnen geven.

Sinds vrijdag moest het weer mogelijk zijn om legaal online te gokken in Nederland. Maar door de storing moest Holland Casino de lancering van zijn digitale gokspellen uitstellen. Als de storing straks verholpen is, betekent overigens nog niet dat alle digitale gokspellen ook meteen weer te gebruiken zijn, zegt een woordvoerder. Opstarten ervan duurt enige tijd.

De storing zit in het zogeheten Cruks-systeem. Gokbedrijven als Holland Casino en Nederlandse Loterij, bekend van bijvoorbeeld de Staatsloterij en Lotto, moeten klantgegevens daarnaartoe sturen om ze te registreren voor een online spel. De oorzaak van de storing is volgens de Kansspelautoriteit van technische aard, en geen cyberaanval.

De Cruks-storing heeft geen gevolgen voor speelhallen en de casino’s van Holland Casino. Deze mogen maandag volgens de toezichthouder met de Cruks-controle starten. De Kansspelautoriteit heeft onlangs vergunningen verstrekt aan in totaal tien verschillende online aanbieders, waaronder Holland Casino. De bedrijven moeten strenge regels naleven om gokverslaving tegen te gaan.

Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen actief met gokken via het internet. Het gaat om poker, roulette, blackjack, speelautomaten en sportweddenschappen. Die markt heeft een geschatte waarde van circa 800 miljoen euro.