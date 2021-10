Panama bang voor nieuwe onthullingen over financiële praktijken

Panama is bang voor nieuwe, in aantocht zijnde onthullingen over geheime financiële praktijken in belastingparadijzen. Die zouden de reputatie van het land, die eerder al flink werd geschaad door de affaire rond de zogeheten Panama Papers, ernstig kunnen raken.

Het collectief van onderzoeksjournalisten ICIJ liet via Twitter weten later op zondag met zijn “meest uitgebreide onthulling van financiële geheimhouding ooit” te komen. Deze Pandora Papers zouden bijna 12 miljoen gelekte documenten omvatten uit alle uithoeken van de wereld. Het onderzoek naar deze nieuwe onthullingen is gedaan door meer dan 600 journalisten in 117 landen. Mogelijk zitten er ook weer nieuwe onthullingen over Panama bij.

“De schade kan onoverkomelijk zijn”, waarschuwt de Panamese regering in een brief aan het ICIJ die is vrijgegeven door lokale media. Daarin betoogt de overheid ook dat Panama de afgelopen jaren al veel financiële hervormingen heeft doorgevoerd. Daardoor zou het Centraal-Amerikaanse land tegenwoordig in het geheel niet meer lijken op het Panama van een aantal jaar geleden, al staat Panama nog steeds op de lijst van belastingparadijzen volgens de Europese Unie.

De Panama Papers, waarbij de administratie van een juridisch dienstverlener uit Panama op straat te kwam liggen, zorgden in 2016 voor wereldwijde opschudding. In de documenten kwamen de namen voor van talloze bedrijven, ook in Nederland, die via brievenbusfirma’s belastingontduiking leken te faciliteren. Ook doken namen op van veel prominente personen die hun geld op schimmige manieren hadden weggezet. De premier van IJsland zag zich zelfs genoodzaakt op te stappen, toen bleek dat hij miljoenen aan familiekapitaal bij een offshorebedrijf had ondergebracht.