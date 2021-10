ABN AMRO: verband met belastingparadijs schuurt met tijdgeest

ABN AMRO geeft toe dat het “schuurt met de tijdgeest” dat de president-commissaris van ABN AMRO Tom de Swaan privé belegt via een belastingparadijs. De bank benadrukt dat de financiële constructie “niet in strijd is met de wet”, maar noemt het ongelukkig dat ABN AMRO nu via de president-commissaris met belastingparadijzen in verband wordt gebracht. De Swaan stoot de investering per direct af en bood in een e-mail aan zijn collega’s van de bank maandag zijn excuses aan voor het onderschatten van de gevolgen van de fiscale constructie.

Uit onderzoek van honderden internationale journalisten blijkt dat wereldwijd veel politici en financieel bestuurders privé beleggen via ‘slimme’ constructies in belastingparadijzen om belasting in eigen land te omzeilen. Hoewel de privébeleggingen juridisch zijn toegestaan, gaan die in tegen de ambitie van onder andere banken en de Nederlandse overheid om dit soort ‘slimme’ financiële constructies via belastingparadijzen in te dammen.

De Swaan legt in zijn openbaar gemaakte e-mail uit dat hij “vanuit oprechte intenties in het bedrijf van een vriend, oud ABN AMRO-collega Jeroen Harderwijk, heeft geïnvesteerd” en zijn beleggingen altijd heeft aangegeven bij de Belastingdienst. Hij schrijft ook dat “de investering niet is bedoeld voor belastingontwijking of erger”. Volgens de woordvoerder van ABN is er “technisch niets fout” aan de privébelegging. Maar de directie van het bedrijf, het gaat om het safariparkproject Asilia in Oost-Afrika, had “bij de oprichting ook kunnen kiezen voor een stichting in Nederland”, in plaats van een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden.

De Swaan neemt per direct afstand van de belegging en zegt dat hij deze “zal schenken aan de oprichters van Asilia zodat eens te meer duidelijk is wat de bedoeling van deze investering is geweest”. Volgens de ABN-zegsman is er nog geen sprake van dat ABN AMRO nieuwe regels aan medewerkers en bestuurders gaat opleggen op het gebied van privébeleggingen. “Als dat gaat gebeuren, zou dat voor de hele sector gelden.” De woordvoerder verwacht dat het laatste woord er nog niet over is gezegd.

Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra was tot zijn aantreden als minister in oktober 2017 ook mede-eigenaar van de brievenbusfirma. Verder worden de namen genoemd van financieel bestuurders Maarten Muller, commissaris bij Van Lanschot Kempen, en Alexandra Schaapveld, commissaris bij de Franse bank Société Générale en tot midden 2020 toezichthouder bij ontwikkelingsbank FMO.