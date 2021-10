Afvalverwerkingsbedrijf Renewi positiever gestemd

Afvalverwerker Renewi is positiever gestemd over de financiële prestaties in het lopende gebroken boekjaar dan eerder. Volgens Renewi zijn de afvalvolumes de afgelopen tijd toegenomen en liggen de recyclingprijzen hoog, bijvoorbeeld van oud papier, karton en metalen. Het bedrijf verkoopt die materialen weer door.

Volgens Renewi namen in de eerste helft van het gebroken boekjaar in België de afvalstromen flink toe. Maar ook in Nederland, waar de impact van de coronacrisis op de volumes beperkter bleef, was een plus te zien. Door de heropening van de horeca en detailhandel wordt meer bedrijfsafval verwerkt. Daarnaast merkte Renewi dat er niet meer faillissementen van bedrijven zijn en dat ook in de bouw de productie niet is vertraagd, zoals wel werd gedacht.

Er wordt wel minder grofvuil van huishoudens verwerkt, wat Renewi al had voorspeld. Tijdens de coronacrisis waren mensen meer aan het klussen in en om het huis. Ook ruimden veel mensen hun huis op en werden spullen weggegooid. Dat effect is nu afgezwakt.

Topman Otto de Bont van Renewi zegt in een toelichting dat de afvalvolumes inmiddels weer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis en dat de prijzen van oud papier en karton meer dan verdubbeld zijn. De vraag naar karton en papier blijft volgens hem sterk, omdat mensen nog steeds veel shoppen via het internet, ondanks de heropening van winkels.

Al met al stegen de inkomsten in de eerste vijf maanden van het gebroken boekjaar dat loopt tot eind maart, op vergelijkbare basis met 10 procent ten opzichte van een jaar terug. Vergeleken met de periode voor corona zijn de inkomsten met 7 procent gestegen. De verwachtingen voor het gehele jaar worden nu “aanzienlijk” opwaarts bijgesteld.