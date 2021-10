Airbus verwacht meer A320’s te leveren ondanks voorraadproblemen

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus houdt vast aan zijn verhoogde productiedoelen voor de A320’s ondanks de problemen met de toelevering van onderdelen en materialen en een tekort aan vakkrachten. Volgens topman Guillaume Faury moet het mogelijk zijn de productie van het populaire toestel te verhogen naar 64 per maand in 2023. Nu nog worden er maandelijks veertig A320’s in elkaar gezet. Tegen 2025 moet de productie op 75 toestellen per maand liggen.

Faury noemt het van “essentieel belang” dat de vliegtuigbouwer, ondanks de problemen, de ambities op de langere termijn voor ogen houdt. Er komt volgens hem een moment dat de huidige onrust voorbij is. “We bevinden ons in een ongekende situatie wat betreft de spanning in de toeleveringsketen. En we moeten beginnen met het opvoeren van de productie,” zei Faury, die in Boston was voor een wereldwijde luchtvaarttop die wordt georganiseerd door de International Air Transport Association.

Airbus wordt net als veel andere bedrijven geplaagd door tekorten aan grondstoffen, oplopende logistieke kosten en tekorten op de arbeidsmarkt. De uitdagingen waar Airbus voor staat zijn volgens Faury breder dan bijvoorbeeld de chiptekorten waar automakers mee kampen.