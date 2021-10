Beurs Hongkong onderuit in afwachting nieuws rond Evergrande

In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, ging de aandelenbeurs maandag flink onderuit. Alle aandacht ging uit naar de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. De handel in het aandeel Evergrande werd stilgelegd en ook de handel in het onderdeel Evergrande Property Services werd onderbroken. Een directe aanleiding van de handelsonderbrekingen werd niet gegeven.

De Chinese staatskrant Global Times meldt echter dat het Chinese vastgoedconcern Hopson Development een meerderheidsbelang wil nemen in de vastgoeddivisie van Evergrande voor 5 miljard dollar (omgerekend 4,3 miljard euro). De handel in Hopson Development werd stilgelegd in afwachting van een belangrijke transactie.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 2,3 procent. Evergrande kampt met een schuldenberg van omgerekend 260 miljard euro. De dreiging van een faillissement van de Chinese vastgoedreus houdt beleggers wereldwijd al geruime tijd in de ban. De Chinese overheid, die weinig loslaat over de situatie rond Evergrande, heeft naar verluidt wel projectontwikkelaars aangespoord om een aantal van de bezittingen van wankele concern over te nemen. In Shanghai was de beurs nog gesloten vanwege de zogeheten Gouden Week, ter ere van de stichting van de Volksrepubliek China. Ook in Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.

In Tokio eindigde de Nikkei 1,1 procent in de min op 28.444,89 punten ondanks het stevige herstel op Wall Street van afgelopen vrijdag. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende perikelen in de Chinese vastgoedmarkt. Ook werd gewacht op de economische plannen van de nieuwe Japanse premier Fumio Kishida. Bij de bedrijven stonden vooral de containervervoerders onder druk, met een koersverlies van bijna 8 procent voor Kawasaki Kisen. Ook de maker van chipapparatuur Tokyo Electron (min 3,7 procent) moest het ontgelden. De Japanse warenhuisbedrijven waren daarentegen in trek dankzij de opheffing van de noodtoestand vanwege de coronapandemie in delen van het land.