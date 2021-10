Beursgang Volvo Cars moet 2,5 miljard euro opleveren

De Zweedse autoproducent Volvo Cars wordt naar de aandelenbeurs in Stockholm gebracht. Daarmee moet een bedrag worden opgehaald van 25 miljard Zweedse kroon, omgerekend 2,5 miljard euro. Volvo Cars is eigendom van het Chinese autobedrijf Zhejiang Geely.

De beursgang moet later dit jaar plaatsvinden en kan een van de grootste in Europa van dit jaar worden. Geely blijft na die stap grootaandeelhouder. Het Chinese bedrijf kocht Volvo Cars in 2010 van het Amerikaanse autoconcern Ford Motor voor een bedrag van circa 1,4 miljard euro. Er werd al langer gespeculeerd dat Volvo Cars een gang naar de aandelenmarkt ging maken.

Volvo Cars wil de opbrengst van de aandelenverkoop gebruiken voor de investeringen in elektrische auto’s. Het bedrijf wil in 2030 een volledig elektrisch aanbod hebben.

Vorige maand werd bekend dat Polestar, het elektrische zusterbedrijf van Volvo Cars, een beursgang in New York gaat doen via een fusie met een lege beurshuls. Daarbij wordt een prijskaartje aan Polestar gehangen van omgerekend 17 miljard euro.