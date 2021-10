China versoepelt veiligheidsmaatregelen kolenmijnen

China gaat de veiligheidsmaatregelen in kolenmijnen in het land versoepelen nu er door de energiecrisis een groeiende vraag is naar kolen. Daardoor zullen eventuele ongevallen minder uitvoerig onderzocht worden. Autoriteiten vragen de steenkoolproducenten ook om de productie op te voeren vanwege de stroomcrisis.

De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie heeft mijnwerkers tijdens een recente vergadering verteld dat ongevallen niet langer zullen leiden tot het sluiten van nabijgelegen mijnen voor veiligheidsinspecties. De maatregel komt op het moment dat Beijing hen oproept om de rest van het jaar op volle capaciteit steenkool te produceren, ook als daarbij quotalimieten worden overschreden.

Door een tekort aan steenkool in aanloop naar de winter zijn de prijzen in China en wereldwijd naar records gestegen. Door het wereldwijde economische herstel uit de crisis is de vraag naar fossiele brandstoffen dit jaar sterk geweest. De productie kon daarbij geen gelijke tred houden met de vraag. Dat komt deels ook door strengere wetten en veiligheidsinspecties na een reeks dodelijke ongevallen.

De hoge steenkoolprijzen hebben de stroomproductie van kolengestookte centrales ingeperkt. Sommige centrales zijn gesloten voor onderhoud. Andere weigeren hun productie, ondanks de stroomtekorten, op te voeren omdat ze als gevolg van de snel stijgende steenkoolprijzen verlieslatend zijn.