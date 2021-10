Facebook-topman Mark Zuckerberg verliest miljarden op beurs

Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft maandag in enkele uren tijd voor bijna 7 miljard dollar aan vermogen verloren op de beurs in New York. Omgerekend gaat het om zo’n 6 miljard euro. Een wereldwijde storing bij Facebook en ander negatief nieuws zorgden er namelijk voor dat aandelen van het socialemediabedrijf, waarvan hij er veel bezit, ongeveer 5 procent in waarde kelderden.

Door de koersdaling zakte het vermogen van Zuckerberg terug naar 120,9 miljard dollar. Daardoor kwam hij weer onder Microsoft-oprichter Bill Gates te staan op de vijfde plaats van de rijkenlijst van persbureau Bloomberg. De laatste tijd zijn techbedrijven sowieso uit de gratie op Wall Street. Sinds halverwege september zou Zuckerberg al zo’n 19 miljard dollar hebben kwijtgespeeld.

Niet alleen Facebook lag er maandag wereldwijd uit door een storing. Ook diensten als Instagram en WhatsApp waren niet beschikbaar. Facebook kon nog niet zeggen wat er aan de hand is. “We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben om toegang te krijgen tot onze apps en producten. We werken eraan om alles zo snel mogelijk te herstellen.” Veiligheidsexperts stelden tegen persbureau Reuters dat de storing mogelijk door een interne fout bij Facebook is veroorzaakt. Sabotage van binnenuit sluiten zij niet uit, maar een hack van buitenaf wordt onwaarschijnlijk geacht.

Facebook zag zich afgelopen weekend daarnaast genoodzaakt om zich te verweren tegen beweringen dat het netwerk bijdroeg aan de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari. Dat zou volgens Facebook “belachelijk” zijn, liet een bestuurder van het concern weten vooruitlopend op het optreden van een klokkenluider. Die klokkenluider heeft zich inmiddels bekendgemaakt als Frances Haugen, een voormalig medewerker van Facebook. Zij zal dinsdag ook voor een deelcommissie van de Senaat getuigen over een onderzoek dat Facebook deed naar de effecten van Instagram op de mentale gezondheid van jonge gebruikers.