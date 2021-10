Flink meer uitgegeven aan reclames op radio

De bestedingen aan reclames op de radio zijn in de eerste helft van dit jaar met 31 procent gestegen tot 88,4 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Radio Advies Bureau (RAB). Daarmee zit radio weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. In de eerste helft van 2020 schroefden adverteerders de uitgaven juist nog flink terug vanwege de pandemie.

Van de reclame-uitgaven in de eerste jaarhelft ging een bedrag van ruim 3 miljoen euro naar digitale radiozenders, die bijvoorbeeld alleen via internet te luisteren zijn. Onlinezenders zijn steeds populairder bij adverteerders, onder meer omdat ze daardoor een specifieker publiek kunnen bereiken.

De belangrijkste adverteerders zijn retailbedrijven, gevolgd door financiƫle dienstverlening. Maar ook de overheid is een grote adverteerder door voorlichting rond corona.

De gemiddelde luistertijd van de radioluisteraar ligt met vier uur en zestien minuten per dag in de eerste helft van 2021 op hetzelfde hoge niveau van de eerste helft in 2020. De luistertijd is sinds de uitbraak van het coronavirus gestegen, dit gaat op voor alle leeftijdsgroepen, aldus RAB.