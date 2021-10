Haven Rotterdam benoemt gewezen ING-bestuurder als commissaris

Koos Timmermans is benoemd als commissaris van het Havenbedrijf Rotterdam. De voormalig bestuurder van ING, die eerder in de nasleep van de de witwasaffaire moest vertrekken bij de bank, is sinds 1 oktober als toezichthouder aan het Havenbedrijf verbonden. Timmermans is benoemd voor een periode van vier jaar.

Timmermans was financieel directeur en vicevoorzitter van de raad van bestuur van ING toen de bank in 2018 een boete kreeg van 775 miljoen euro omdat de controles om witwassen tegen te gaan niet op orde waren. Door de affaire werd de positie van Timmermans onhoudbaar. De kwestie leidde ook tot veel politieke ophef.

Volgens het bedrijf is de ervaring van Timmermans van grote toegevoegde waarde voor de “complexe projecten en investeringen” waar het Havenbedrijf Rotterdam voor staat, zo wordt in een verklaring gemeld. Dan gaat het onder meer om de verdere ontwikkeling van het havencomplex, met name in het kader van de energietransitie.