Media: Britten hebben alternatief voor Noord-Iers brexitprotocol

Het verenigd Koninkrijk lijkt eenzijdig het Noord-Ierse brexitprotocol aan de kant te schuiven. De Britse minister die gaat over de brexit heeft een alternatief plan ter vervanging van het protocol. Volgens Britse kranten zal de regering eind volgende maand een beslissing nemen. Dan wordt naar verluidt ook de keuze worden genomen of de brexitdeal over Noord-Ierland eenzijdig wordt opgeschort.

Volgens de brexitovereenkomst moeten alle goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd voldoen aan Europese regels. Daar moeten ze op worden gecontroleerd in de havens van Noord-Ierland. Die barrières waren afgesproken om te voorkomen dat er een harde grens zou ontstaan tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Dat zou de spanningen tussen Brits-gezinde protestanten en pro-Ierse katholieken opnieuw kunnen doen oplaaien.

Brexitminister David Frost zegt volgens de kranten voorstellen te hebben opgesteld om het protocol definitief te vervangen en zal maandag zeggen dat “we niet eeuwig kunnen wachten”. Al langer is bekend dat de Britten de afspraken in het brexitverdrag over Noord-Ierland niet werkbaar vinden. De Europese Unie heeft eerder al laten weten niet opnieuw met de Britten te willen onderhandelen over de kwestie.

Er is wel een overgangsperiode afgesproken waarbij nog niet alle EU-certificaten nodig zijn. Volgens de EU zou opnieuw onderhandelen over de voorwaarden leiden tot instabiliteit en onzekerheid in het land.