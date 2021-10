Omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 wordt gevuld met gas

De controversiële pijpleiding Nord Stream 2 wordt voor het eerst met aardgas gevuld. Volgens de uitbater van de pijp moet deze namelijk een eerste keer gevuld worden voordat het transport van gas tussen Rusland en Duitsland kan beginnen. Wanneer de pijp daadwerkelijk in werking zal treden, is nog niet bekend.

Er loopt momenteel nog een procedure bij de Duitse toezichthouder rond een vergunning voor de pijpleiding. Zolang die procedure niet rond is, mag het aardgastransport nog niet van start gaan. Eerder werd al bekend dat de Bundesnetzagentur nog heeft tot januari om de vergunningsaanvraag goed te keuren.

Nord Stream 2 wilde de pijplijn eigenlijk in oktober al deels in gebruik nemen. In december zouden dan de beide leidingen gas kunnen vervoeren van Rusland naar Duitsland door de Baltische Zee en de Oostzee. Europa heeft momenteel flinke tekorten aan gas door een lang winterseizoen. Daardoor is de gasopslag relatief leeg en zijn de prijzen voor gas snel gestegen.

De gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland is omstreden. Critici menen dat Rusland zo niet alleen meer macht over Europa krijgt, maar ook landen als Oekraïne en Polen onder druk kan zetten. De huidige gasleidingen lopen door die landen en die krijgen een vergoeding voor het vervoerde gas. Met name de Verenigde Staten zijn een groot tegenstander van Nord Stream 2. Dat kan nog problemen opleveren want het bedrijf dat de pijplijn exploiteert moet ook een technische keuring en een verzekering hebben. Bedrijven die met Nord Stream 2 samenwerken kunnen echter te maken krijgen met Amerikaanse sancties.