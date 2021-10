TenneT gaat groot ‘stopcontact’ op zee aanbesteden

Netbeheerder TenneT gaat de aanbesteding voor het 2 gigawatt offshore station om windmolenparken op zee aan te sluiten voor de kust bij IJmuiden aanbesteden. Met de aanleg van het ‘stopcontact’ op zee, inclusief het trekken van de kabels en het realiseren van het verdeelstation op land, is volgens TenneT een miljardeninvestering gemoeid.

Het eerste stopcontact volgens de nieuwe standaard (IJmuiden Ver) moet in 2028 operationeel zijn en wordt naar verwachting eind volgend jaar vergund.

TenneT benadrukt dat windparken op zee van groot belang zijn voor het halen van de klimaatdoelen. In de nabije toekomst zijn er zeker zes van dit soort offshore stations nodig in Nederlandse en Duitse wateren. De winnaar van de aanbesteding nu krijgt niet automatisch de opdracht voor de andere offshore stations.

Voor de huidige windparken wordt volgens TenneT nog gebruikgemaakt van stopcontacten van 700 megawatt. Doordat windmolens steeds groter en krachtiger worden en er meer windparken op zee komen, is er een grotere capaciteit nodig. De grotere stopcontacten hebben ook als doel om de kosten van offshore wind verder te verlagen. Zeker nu Europa in 2030 in totaal 60 gigawatt aan offshore energie wil aansluiten. In 2050 gaat het zelfs om 300 gigawatt.