Tony’s Chocolonely compenseert cacaoboeren voor lagere prijzen

Chocolademaker Tony’s Chocolonely gaat de cacaoboeren waar het bedrijf mee samenwerkt in Ivoorkust extra compenseren voor een lagere cacaoprijs. Die is afgelopen week “dramatisch” gedaald, zegt Tony’s. Dat komt volgens het bedrijf door harde onderhandelingen die gevoerd worden tussen grote chocoladebedrijven en regeringen van cacaoproducerende landen Ivoorkust en Ghana. Ook Albert Heijn gaat cacaoboeren extra compenseren, laat de supermarktketen weten.

De prijs die cacaoboeren krijgen in Ivoorkust, de grootste cacaoproducent ter wereld, daalt dit oogstseizoen met 18,5 procent ten opzichte van vorig jaar, zegt de chocoladefabrikant. Eigenlijk moeten boeren een basisprijs van 2200 dollar per ton cacao krijgen om een leefbaar inkomen te kunnen overhouden, maar afgelopen jaar zakte die prijs tot 1788 dollar per ton cacao. Dit jaar zet de daling door naar 1457 dollar per ton cacao.

Tony’s vulde het resterende bedrag dat nodig is altijd al aan. Dit jaar komt er 793 dollar bovenop de basisprijs om de boeren op een leefbaar inkomen te houden. Daarmee komt het totale bedrag dat de boeren per ton cacao krijgen iets hoger uit, op 2250 dollar. De extra 50 dollar gaat naar programma’s om onder meer slavernij tegen te gaan en mensen op te leiden.

Als chocoladebedrijven deze daling niet compenseren zullen meer mensen en kinderen illegaal gaan werken op cacaoplantages, denkt Tony’s. Armoede is volgens het bedrijf een van de grootste misstanden in de cacaosector.

Naast Albert Heijn gaan ook de Duitse supermarktketen Aldi en het Duitse chocolademerk JOKOLADE hun boeren compenseren, zegt Tony’s. De chocoladefabrikant heeft als doel 100 procent slaafvrije chocolade te produceren.