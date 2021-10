VDL produceert samen met Prime Vision sorteerrobots voor VS

Industrieconcern VDL produceert samen met het Delftse technologiebedrijf Prime Vision honderden postsorteerrobots voor de Amerikaanse markt. De opdracht levert de Nederlandse bedrijven “enkele miljoenen euro’s” op.

Het technologiebedrijf Prime Vision bedacht en ontwikkelde de mobiele robots, die zelfstandig postpakketten en brieven kunnen sorteren in een logistiek centrum. VDL produceert de robots. Het is de bedoeling dat de ruim 750 robots op verschillende locaties in de Verenigde Staten worden ingezet om pakketten sneller en efficiƫnter te sorteren.

Prime Vision staat bekend om het bedenken van nieuwe producten op het gebied van kunstmatige intelligentie voor de e-commercebranche. Het bedrijf begon dertig jaar geleden al met het ontwikkelen van machines voor postbedrijven om post sneller te sorteren.

VDL Groep is met ruim 15.000 medewerkers actief in twintig landen. De groep bestaat uit ruim honderd onderdelen die onderling intensief samenwerken. De totale jaaromzet in 2020 bedroeg ruim 4,5 miljard euro.