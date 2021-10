Verkoop hedendaagse kunst naar record van 2,7 miljard dollar

De verkoop van hedendaagse kunstwerken is in de periode van juni 2020 tot en met juni van dit jaar gestegen naar het recordniveau van 2,7 miljard dollar, omgerekend 2,3 miljard euro. Dat meldde de onderzoeker van de kunstmarkt Artprice in zijn jaarlijkse rapport. Bij de uitbraak van de coronacrisis was nog een daling te zien, maar die werd snel weer goedgemaakt.

Volgens Artprice kreeg de kunstverkoop steun van goede onlineverkopen bij veilinghuizen zoals Christie’s en Sotheby’s. Zo werd eerder dit jaar een werk van de mysterieuze kunstenaar Banksy geveild voor bijna 20 miljoen dollar. Maar ook de markt voor digitale kunstwerken groeit hard. Daarbij kunnen liefhebbers de rechten kopen op digitale kunstwerken. In maart werd nog een digitaal kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar Beeple geveild voor 58 miljoen euro.

Artprice zegt dat vooral vanuit China een sterke vraag is naar hedendaagse kunstvoorwerpen, met als belangrijk verkoopcentrum Hongkong. Daarna volgen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk als belangrijkste kunstmarkten.