Wereldwijde luchtvaartsector wil in 2050 CO2-neutraal zijn

De wereldwijde luchtvaartsector gaat zich ervoor inzetten om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Daarover hebben maatschappijen op de jaarlijkse vergadering van de internationale brancheorganisatie IATA een resolutie goedgekeurd. Met deze stap geeft de sector gehoor aan de toenemende druk van overheden en milieuorganisaties, hoewel dat er bij Chinese luchtvaartmaatschappijen nog steeds veel weerstand zou zijn.

Jaren terug hadden de honderden maatschappijen die zijn aangesloten bij IATA zich al geschaard achter de belofte om hun CO2-uitstoot in aanloop naar 2050 te halveren ten opzichte van het niveau van 2005. Maar volgens critici was die toezegging niet voldoende. Met de nieuwe resolutie schaart de branche zich nu ook massaal achter het streven uit het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graad.

IATA-topman Willie Walsh erkende op de vergadering dat de nieuwe verbintenis “een extra uitdaging in een zeer moeilijke tijd” zou zijn, maar hij riep op tot mondiale eensgezindheid binnen de branche. “Voor de luchtvaart is netto nul een gedurfde inzet. Maar het is ook een noodzaak”, stelde hij.

Air France-KLM streeft er net als andere Europese maatschappijen al langer naar om netto CO2-neutraal te zijn in 2050. Daarbij wil het Frans-Nederlandse concern de uitstoot in 2030 al met de helft hebben teruggedrongen. Om dit te bereiken wordt er onder andere geïnvesteerd in de nieuwste generatie vliegtuigen. Ook ondersteunt Air France-KLM de ontwikkeling van schonere brandstof en nieuwe motoren en vliegtuigen.

Bijvoorbeeld door te gaan vliegen op waterstof zou een grote verduurzamingsslag te behalen moeten zijn. Die technologie levert vermoedelijk weinig op voor 2030, maar kan in de jaren tot 2050 wel veel effect hebben.