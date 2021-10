ABN AMRO: tekort aan installateurs zit verduurzaming in de weg

Het tekort aan installateurs in Nederland zit verduurzaming van woningen en andere gebouwen in de weg, vooral in grote steden. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Doordat het voor bedrijven steeds moeilijker is voldoende geschikt personeel te vinden, zou inmiddels 30 procent van de vacatures in de installatiesector onvervulbaar zijn. Dat is hoger dan voor de corona-uitbraak en relatief ook veel hoger dan het personeelstekort in bijvoorbeeld de industrie of de bouw.

Het gaat om gespecialiseerde krachten die onder meer warmtepompen, zonnepanelen en andere energiezuinige installaties kunnen aanleggen, evenals dakwerk, zonwering en sanitair. In de zomer van vorig jaar was het tekort aan dit soort personeel nog vergelijkbaar met dat de tekorten in de bouwsector. Het aandeel onvervulbare vacatures verdubbelde sindsdien in de bouw tot 23 procent, maar verdrievoudigde voor de installatiebranche. Het gevolg van dit capaciteitsgebrek is dat verduurzamingsprojecten grote vertraging kunnen oplopen, aldus ABN AMRO.

De bank baseert zich bij de analyse onder meer op gegevens van uitkeringsinstantie UWV. Vooral voor keukenmonteurs en rolluik- en zonweringsinstallateurs zou het heel moeilijk zijn om nog nieuwe werknemers te vinden. Dit komt onder meer doordat veel particulieren in de coronaperiode besloten om hun huis te verbouwen, zegt ABN AMRO. Daarnaast blijkt dat de problemen zich vooral in grotere gemeenten voordoen. In Ede, Lelystad, Almere, Amsterdam en Utrecht zouden voor de functie werktuigbouwkundig installatiemonteur meer dan vier op de vijf vacatures onvervulbaar zijn.

De problemen zijn al vaker aangekaart door partijen uit de branche. ABN AMRO merkt dat veel installatiebedrijven het tekort proberen weg te werken door extra personeel in te kopen. Dit doen ze bijvoorbeeld door personeel van andere installatiebedrijven met hoger loon naar binnen te trekken. Maar dat is volgens de bank geen echte oplossing. Beter zou zijn om te denken aan het opleiden van personeel dat nu nog in andere sectoren werkt, of te kijken of er een verschuiving van functies mogelijk is. Ook zou het kunnen helpen om personeel uit regio’s met minder schaarste in de steden in te zetten. Hierbij zou ook de overheid kunnen helpen. Volgens ABN AMRO moet er naar “creatieve oplossingen” worden gezocht. Anders zou het aandeel onvervulbare vacatures nog veel verder kunnen oplopen.