Bitcoin weer door de grens van 50.000 dollar

Cryptomunt bitcoin werd dinsdag weer meer dan 50.000 dollar waard. Dat was voor het eerst in vier weken tijd. De winsten de afgelopen tijd zijn vooral het gevolg van een toenemende institutionele belangstelling. Ook andere tokens als ether en XRP wonnen in het kielzog van bitcoin aan waarde.

Begin september zakte de bitcoin tot onder de 50.000 dollargrens tijdens een brede verkoopgolf van aandelen van bedrijven die zich bezighouden met cryptocurrency en blockchain. Op 21 september werd het dieptepunt bereikt met een waarde van iets meer dan 40.000 dollar.

Volgens marktkenners is er steeds meer belangstelling van banken en financiële instellingen voor cryptodiensten. Vooral ook omdat er steeds meer vraag is naar digitale munten bij beleggers. Dat zorgt ervoor dat de prijs van de munten stijgt.

Op dinsdag kondigde U.S. Bancorp aan dat het een cryptodienst aanbiedt voor institutionele investeringsmanagers die privéfondsen hebben in de Verenigde Staten en Kaaimaneilanden. Een dag eerder was het Bank of America die met een eerste onderzoeksverslag kwam gericht op cryptocurrencies en andere digitale bezittingen. Ook andere reguliere financiële instellingen tonen steeds meer betrokkenheid bij crypto’s.

Investeringen in beleggingsproducten en -fondsen voor crypto’s nemen ook al zeven weken op rij toe, bleek uit gegevens van digitale vermogensbeheerder CoinShares. Gespecialiseerde cryptotracker en onderzoeksprovider CoinDesk publiceerde dinsdag een overzicht van rendementen. Zo was bitcoin in het derde kwartaal van het jaar goed voor een winst van 25 procent. Bij ether ging het zowat om een derde dat aan waarde werd gewonnen.