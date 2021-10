Chip- en techbedrijven aan kop in groene AEX

De Amsterdamse AEX-index wist dinsdag te herstellen van het koersverlies van een dag eerder. Beleggers pikten vooral de zwaar afgestrafte chip- en technologiebedrijven weer op. De vrees dat de sterk gestegen prijzen voor olie, gas en elektriciteit de inflatie verder zullen aanjagen zette de stemming op de beurzen aan het begin van de week nog flink onder druk. Ook bleek dat de groei van de bedrijvigheid van de dienstensector in het eurogebied in september is teruggevallen tot het niveau van april.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent in de plus op 765,77 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1048,23 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,9 procent.

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond Evergrande in de gaten. De schuldproblemen van het noodlijdende Chinese vastgoedconcern lijken inmiddels ook over te slaan naar andere Chinese vastgoedbedrijven. Zo hebben Fantasia en Sinic eveneens problemen met het aflossen van schulden.

De kopgroep van de AEX bestond uit fintechbedrijf Adyen, techinvesteerder Prosus, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en de chipbedrijven ASML en ASMI, met winsten van ruim 2 procent. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een min van 1 procent.

In de MidKap stond apothekersbedrijf Fagron onderaan met een verlies van dik 3 procent. Ook luchtvaartcombinatie Air France-KLM (min 2,2 procent) moest het ontgelden. Fitnessketen Basic-Fit, die zijn duizendste fitnessclub opende, zakte 2 procent. Biotechnoloog Galapagos kampte met een koersdoelverlaging door Citi en verloor 1 procent.

ABN AMRO ging aan kop bij de middelgrote bedrijven met een plus van 2 procent. Analisten van JPMorgan verhoogden het koersdoel voor de bank en zijn concurrent ING (plus 1,4 procent). Ook elders in Europa waren bankaandelen geliefd bij beleggers. In Parijs stegen BNP Paribas en Crédit Agricole tot 3,1 procent. UniCredit klom 3 procent in Milaan.

In Frankfurt steeg Infineon 3 procent. De Duitse chipfabrikant liet tijdens een beleggersdag weten dat de omzet in 2022 met ongeveer 15 procent zal stijgen. Grenke kelderde 8,5 procent. De Duitse leasemaatschappij van kantoorartikelen verlaagde haar verwachtingen voor dit jaar vanwege toeleveringsproblemen.

De euro was 1,1596 dollar waard tegen 1,1616 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omhoog na de stevige opmars op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 77,83 dollar en Brentolie kostte 0,4 procent meer op 81,59 dollar per vat.