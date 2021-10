Damrak maakt zich op voor voorzichtig herstel

De Amsterdamse AEX-index stevent dinsdag af op een voorzichtig herstel, na de stevige verliesbeurt een dag eerder. Beleggers kijken onder meer uit naar de cijfers over de bedrijvigheid in de Europese en Amerikaanse dienstensector, die later op de dag naar buiten komen. Daarnaast verwerken de markten de lagere slotstanden op Wall Street, waar vooral de grote Amerikaanse techbedrijven flinke koersverliezen leden.

De hoofdindex op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren 0,2 procent hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. De aandelenmarkten in Azië gingen dinsdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 2,2 procent in de min door inflatiezorgen en een aanhoudende krimp van de Japanse dienstensector. In Australië hield de centrale bank de rente conform verwachting ongewijzigd.

In Shanghai was de beurs nog gesloten vanwege een lange vakantieperiode in China. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. De handel in het aandeel Evergrande lag nog altijd stil. Maandag werd de handel al onderbroken in afwachting van belangrijk nieuws rond het financieel geplaagde concern. Volgens Chinese staatsmedia zou het Chinese vastgoedconcern Hopson Development een meerderheidsbelang willen nemen in de vastgoeddivisie van Evergrande.

Op het Damrak liet kunstmestproducent OCI weten een deel van het belang in dochterbedrijf Fertiglobe in oktober naar de beurs van Abu Dhabi te brengen. Fertiglobe is een samenwerking van OCI en oliebedrijf ADNOC en houdt zich bezig met de productie van kunstmest en ammoniak.

Galapagos kwam met resultaten van zijn onderzoek naar het middel filgotinib bij patiënten met actieve colitis ulcerosa, een chronische ontstekingsaandoening van het maag-darmkanaal. Volgens directeur medische zaken Walid Abi-Saab heeft de studie een schat aan gegevens opgeleverd over de werkzaamheid en het veiligheidsprofiel van filgotinib.

De olieprijzen gingen licht vooruit na de flinke opmars op maandag, die volgde op het besluit van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten om vast te houden aan de plannen voor een geleidelijke verhoging van de olieproductie. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 77,73 dollar en Brentolie kostte 0,2 procent meer op 81,44 dollar per vat. De euro was 1,1595 dollar waard tegen 1,1616 dollar een dag eerder.