Fed onderzoekt effectenhandel door hoge functionarissen

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, gaat zijn interne toezichthouder onderzoek laten doen naar hoge functionarissen die handelden op de financiële markten. Begin vorige week stapten twee Fed-bestuurders voortijdig op nadat ze in opspraak waren geraakt omdat ze zelf actief bleken te handelen in aandelen.

Volgens een woordvoerder van de Fed gaat het kantoor van de inspecteur-generaal van de centrale bank het onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt gekeken of er ethische codes en wetten zijn geschonden met handelspraktijken door hoge functionarissen. De Fed zegt gepaste stappen te zullen nemen op basis van de uitkomsten van dat onderzoek.

De opgestapte Eric Rosengren en Robert Kaplan waren de presidenten van de Fed-afdelingen in Boston en Dallas. Rosengren zei dat zijn vertrek samenhing met gezondheidsproblemen en dat hij daarom vervroegd met pensioen ging. Hij zei niks over de handelsactiviteiten, maar analisten denken dat dit wel de reden was voor zijn vertrek. Kaplan verwees wel naar de handelspraktijken bij zijn besluit om vervroegd met pensioen te gaan.

Fed-voorzitter Jerome Powell heeft gezegd dat de twee ex-bestuurders geen ethische codes hebben geschonden bij de Fed. Desondanks was er wel ophef aangezien de Fed met zijn beleid grote invloed heeft op de financiële markten. De Democratische senator Elizabeth Warren zei maandag dat beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) onderzoek moet gaan doen naar de handelsactiviteiten van de twee oud-bestuurders.