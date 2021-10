Johnson: 127 visumaanvragen door buitenlandse truckers

Slechts 127 buitenlandse truckers hebben tot dusver een aanvraag voor een tijdelijke werkvergunning in het Verenigd Koninkrijk ingediend om zo de grote tekorten aan vrachtwagenchauffeurs tegen te gaan. Dat zei de Britse premier Boris Johnson. Volgens hem heeft het lage aantal aanvragen te maken met de wereldwijde tekorten aan truckers. De Britse regering heeft 5000 tijdelijke visa beschikbaar gesteld voor buitenlandse truckers.

Chauffeurs van het Europese vasteland lijken niet erg enthousiast te zijn om in grote aantallen te komen. Dat kan te maken hebben met de relatief korte looptijd van die visa. Ook is er grote vraag naar truckers in andere landen van de Europese Unie, waar geen visum nodig is. Daardoor is een gang naar het Verenigd Koninkrijk mogelijk minder aantrekkelijk.

Vanwege de tekorten aan chauffeurs kunnen veel Britse pompstations niet bevoorraad worden en kampen ook winkels met lege schappen. Naar schatting heeft het Verenigd Koninkrijk een tekort aan circa 100.000 vrachtwagenchauffeurs. Vanwege de brexit zijn veel truckers uit de EU uit het land vertrokken. Daarnaast zorgde de coronapandemie voor achterstanden bij het opleiden van nieuwe chauffeurs. Het Britse leger is ingezet om te helpen met de bevoorrading van tankstations.