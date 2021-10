Orkaan Ida kan verzekeraars 30 miljard dollar kosten

De schade die orkaan Ida in augustus in het zuiden van de Verenigde Staten veroorzaakte, kan verzekeraars wel 30 miljard dollar, omgerekend 26 miljard euro, gaan kosten. Dat stelt de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re. Ida zorgde voor veel schade door de sterke wind en overstromingen in delen van de VS.

Met name de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana werd hard getroffen, met ook omvangrijke stroomuitval en grote schade aan de oliesector in het gebied, waaronder in de Golf van Mexico. Daardoor werd de olieproductie zwaar getroffen.

Swiss Re denkt zelf ongeveer 750 miljoen dollar kwijt te zijn aan claims rond Ida.