Prijzen in industrie eurozone lopen verder op

Industriebedrijven in de eurozone hebben hun prijzen in augustus verder opgevoerd. Ten opzichte van dezelfde maand in 2020 werden hun producten 13,4 procent duurder. Vooral bij energiebedrijven stegen de prijzen hard.

Nu het herstel van de coronacrisis hard gaat, lopen ook de tekorten aan materialen, onderdelen en arbeidskrachten op. Daarnaast zorgen knelpunten in wereldwijde toelevering voor hogere kosten bij producerende bedrijven.

De energiesector, met onder andere olie- en gasbedrijven, voerde de prijzen met 32 procent op ten opzichte van een jaar eerder. Als energiebedrijven niet worden meegerekend stegen de prijzen met gemiddeld 7,4 procent.

De oplopende prijzen zullen bijdragen aan de inflatie. Die komt nu ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) uit, maar centrale bankiers gaan er voorlopig nog vanuit dat die sterkere prijsstijgingen tijdelijk zijn. Ze zouden het gevolg zijn van het heropstarten in veel sectoren na de crisis, waardoor schaarste ontstaat.