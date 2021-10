Rusland dreigt met ‘stevige boete’ voor Facebook

Rusland dreigt een “stevige boete” uit te delen aan Facebook voor het herhaaldelijk negeren van verzoeken om verboden content te verwijderen. De Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor maakte bekend dat het een nieuw protocol heeft opgesteld om het Amerikaanse bedrijf te straffen omdat het keer op keer nalaat om “voor burgers gevaarlijke informatie te verwijderen” op zijn platforms.

De boete bedraagt in totaal “5 tot 10 procent” van de “jaarlijkse inkomsten” van Facebook. Daarbij werd niet gespecificeerd of het ging om inkomsten in Rusland of wereldwijd. Volgens het zakenblad Vedomosti verdient Facebook in Rusland omgerekend honderden miljoenen euro’s per jaar. Volgens Roskomnadzor zal een rechtbank bepalen wanneer de hoorzitting plaatsvindt. Het precieze bedrag van de boete zal ook door de rechtbank worden bepaald.

Rusland onderneemt met regelmaat gerechtelijke stappen tegen internetplatforms vanwege de inhoud die in de ogen van Moskou illegaal is en niet wordt verwijderd. Dan gaat het onder andere om pornografisch materiaal of berichten waarin drugs en zelfmoord worden vergoelijkt.

Rusland heeft Facebook volgens Russische persbureaus eerder al een boete van 90 miljoen roebel (ruim 1 miljoen euro) opgelegd voor verschillende zaken, waaronder het niet verwijderen van verboden inhoud. Moskou heeft dit jaar ook de controle op in de VS gevestigde techbedrijven verscherpt. Rusland beschuldigt de bedrijven van inmenging in binnenlandse aangelegenheden.

In januari eiste Rusland dat sociale netwerken berichten zouden verwijderen waarin Russen werden opgeroepen om deel te nemen aan protesten ter ondersteuning van de gevangengenomen Kremlin-criticus Aleksej Navalny. Volgens Rusland moest verhinderd worden dat minderjarigen deze protesten zouden bijwonen. De Russische president Vladimir Poetin klaagde eerder over de groeiende invloed van grote techbedrijven, die volgens hem met soevereine staten concurreerden.

Vorige maand beschuldigden de Russische autoriteiten Amerikaanse socialemediabedrijven van inmenging in de parlementsverkiezingen. Daarbij werd ook de Amerikaanse ambassadeur in Moskou ontboden.