Tesla moet ex-werknemer 118 miljoen euro betalen na racisme

Een federale jury in San Francisco heeft Tesla veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 137 miljoen dollar (118 miljoen euro) aan de zwarte voormalig werknemer Owen Diaz, omdat die te maken kreeg met een racistische werkomgeving. Diaz was als uitzendkracht werkzaam in de Tesla-fabriek in Fremont in het noorden van Californië in 2015 en 2016.

De jury kwam tot de conclusie dat het bedrijf er niet in was geslaagd om te voorkomen dat de werknemer racistisch werd behandeld. De schadevergoeding bestaat uit 6,9 miljoen dollar voor emotionele schade en 130 miljoen als straf, meldt een van Diaz’ advocaten. Tesla en de advocaat van het bedrijf reageerden nog niet op verzoeken om een reactie.

Tesla verklaarde eerder dat het nooit de intentie had om de rechten en veiligheid van zwarte werknemers te veronachtzamen en dat alle door Diaz gemelde incidenten waren onderzocht en opgelost. De advocate van Tesla zei ook tegen de jury dat de claims van Diaz niet werden ondersteund door bewijs.