Test met geautomatiseerde goederentreinen op Betuweroute

Een Duits-Nederlands samenwerkingsproject is begonnen met testen voor het rijden van geautomatiseerde goederentreinen op de Betuweroute. Die spoorlijn loopt van de haven van Rotterdam naar de Duitse grens. In de periode tot eind 2025 worden testen gedaan met het op afstand monitoren en besturen van de goederentreinen. Een jaar lang worden proeven gedaan met geautomatiseerd rijden op delen van de Betuweroute.

De Duitse overheid heeft 18,9 miljoen euro subsidie toegekend voor het project, waarbij Deutsche Bahn Cargo onder meer samenwerkt met spoorbeheerder ProRail. Het overgrote deel van die subsidie gaat naar Deutsche Bahn Cargo. Via de Betuweroute worden goederen vanuit de Rotterdamse haven naar het Duitse Ruhrgebied vervoerd, waar veel zware industrie is. De 160 kilometer lange Nederlandse spoorlijn wordt alleen gebruikt voor goederenvervoer.

Door het treinverkeer te automatiseren zou het verkeer op de Betuweroute efficiƫnter moeten gaan rijden, waardoor de capaciteit van de spoorlijn beter benut kan worden. Dat moet ook helpen om de concurrentiepositie van het goederenvervoer via het spoor te versterken ten opzichte van transport over de weg. Transport via spoor wordt gezien als milieuvriendelijker dan goederenvervoer via de weg.