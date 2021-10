The Student Hotel haalt 300 miljoen euro op voor 7 nieuwe hotels

Studentenhuisvester The Student Hotel heeft 300 miljoen euro aan nieuwe investeringen opgehaald. Met het geld wil het in Amsterdam gevestigde bedrijf internationaal groeien. Onder meer pensioenbelegger APG steekt geld in The Student Hotel, dat studentenkamers in de zomermaanden verhuurt als hotelkamer.

APG verstrekt via een dochteronderneming met vermogensbeheerder LaSalle 175 miljoen euro voor de verdere uitbreiding. Daarnaast investeert de Britse vermogensbeheer Aermont miljoenen in het in 2012 opgerichte bedrijf. Hoeveel The Student Hotel daarmee waard wordt, is niet bekendgemaakt.

The Student Hotel wil op nog eens zeven locaties in Europa een studentenflat annex hotel openen, naast de al bestaande vijftien. Dat moet 3000 extra kamers opleveren. Het bedrijf zegt dat de combinatie van hotel- en studentenverhuur succesvol is. Onomstreden is het model niet. In Nederland uitte de Landelijke Studentenvakbond geregeld kritiek op de vermeende problemen met huurdersbescherming, doordat de scheidslijn tussen hotelkamer en studentenkamer vaag zou zijn.

Gedurende de coronacrisis opende The Student Hotel nog eens drie ‘hotels’ in Delft, Bologna in ItaliĆ« en de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De sluiting van universiteiten en reisrestricties raakten het bedrijf wel. In het afgelopen academische jaar, dat liep tot september, was slechts iets meer dan de helft van alle kamers gevuld. Het herstel heeft nu wel ingezet. De langetermijnverhuur is weer terug op het niveau van 2019, zo verklaart het bedrijf.