Volvo roept wereldwijd 460.000 auto’s terug om airbagprobleem

Autoproducent Volvo roept wereldwijd 460.000 auto’s terug vanwege een defect aan airbags. In het opblaasmechanisme van de airbags kan een defect ontstaan als het zogeheten drijfgaselement wordt blootgesteld aan vocht en hoge temperaturen. Daardoor zouden scheuren kunnen ontstaan, zo meldde de Zweedse autoproducent aan de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) .

De autofabrikant roept twee automodellen terug naar de garage. Het gaat om de S60 en S80 sedans die het bedrijf tussen mei 2000 en maart 2009 produceerde. Ruim de helft van de terugroepactie betreft auto’s die in de Verenigde Staten zijn verkocht. Volgens een woordvoerder van Volvo Nederland hoeven in Nederland geen auto’s terug naar de garage.

In een toelichting aan de NHTSA meldt Volvo dat er zeker één geval bekend is waarbij het defect tot een dodelijk verkeersslachtoffer heeft geleid. Over de geschatte kosten deed het Zweedse bedrijf geen uitspraken.

Het defect bij Volvo is vergelijkbaar met de problemen die de airbags van het Japanse Takata eerder hadden. Dat bedrijf moest wereldwijd 100 miljoen airbags vervangen. Vele miljoenen zitten nog in auto’s die op de weg rijden.