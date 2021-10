Zes jaar na Windows 10 verschijnt er alsnog nieuwe Windows-versie

Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft, Windows 11, verschijnt dinsdag. Deze ziet er heel anders uit dan zijn voorganger. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook meerdere zogeheten bureaubladen tegelijk gebruiken. Iedereen die al Windows 10 op zijn laptop of computer heeft staan, komt in aanmerking voor een gratis upgrade. Maar dan moet je apparaat wel geschikt zijn voor de nieuwe versie.

Dat er zes jaar na Windows 10 alsnog een nieuwe versie uitkomt is opmerkelijk. Microsoft had eerder gezegd niet meer met een heel nieuw bestuurssysteem te zullen komen. Dat daarvan is afgezien komt mogelijk omdat Microsoft anders min of meer verplicht zou zijn om Windows 10-apparaten tot in lengte van dagen te blijven ondersteunen.

Ook denkt het softwareconcern met het nieuwe besturingssysteem beter aan te sluiten op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cyberveiligheid. Dat laatste betekent ook dat Windows 11 vrij hoge systeemvereisten kent. Er is onder meer een relatief nieuwe processor vereist. Wie dat niet heeft en dus niet over kan gaan naar de nieuwe Windows, ondervindt op korte termijn geen nadelen. De software-ondersteuning voor Windows 10 stopt naar verwachting pas in 2025.

Tegelijk met Windows 11 brengt Microsoft dinsdag ook zijn bureausoftwarepakket Office 2021 uit. Deze opvolger van Office 2019 is bedoeld voor iedereen die liever niet overstapt op de cloudversie van Microsoft 365. Microsoft richt zich de laatste jaren steeds meer op clouddiensten.