Amsterdamse beurs sluit lager na zorgen over inflatie en groei

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag aanzienlijk lager de handel uitgegaan. Zorgen over de oplopende inflatie kregen weer vat op beleggers. Daarnaast reageerden de markten op signalen dat de wereldeconomie minder hard zal groeien dan aanvankelijk gedacht.

Onder andere de oplopende prijzen voor energie kunnen het economisch herstel van de coronacrisis belemmeren, waarschuwen experts. Daar komt bij dat de hogere inflatie voor hogere rentes kan zorgen, waarmee minder ‘gemakkelijk geld’ de economie instroomt.

Door de mogelijke impact op de economische groei, verloren mijnbouw-, staal- en energiebedrijven terrein op de Europese beurzen. Binnen de AEX-index op het Damrak was ArcelorMittal met een verlies van 3,9 procent een van de sterkste dalers. Daarbij speelt ook mee dat de staalsector veel gas verbruikt, dat steeds duurder wordt. De Amsterdamse hoofdgraadmeter verloor 1,3 procent tot 761,22 punten.

De MidKap duikelde 1,7 procent. Kunstmestfabrikant OCI leed opnieuw onder de hoge gasprijzen en stond met een verlies van ruim 9 procent stijf onderaan. Flitshandelaar FlowTraders (plus 1,9 procent) was bij de middelgrote fondsen een van de weinige stijgers, wat wijst op het grillige koersverloop op de internationale beurzen. Het bedrijf profiteert ervan als er veel wordt gehandeld, ongeacht stijgende of dalende koersen.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot net geen 1,6 procent. Politieke strubbelingen in Washington zorgden daarbij ook voor zenuwen bij beleggers. Als het Amerikaanse Congres niet instemt met de verhoging van een schuldenplafond voor de regering, dreigen de Verenigde Staten binnenkort zonder geld te komen zitten.

Autoconcern Stellantis zakte ruim 3 procent in Parijs. Het fusiebedrijf van Peugeot-moeder PSA en Fiat Chrysler sluit een fabriek in Wenen voor de rest van het jaar als gevolg van de chiptekorten.

In Londen won Tesco 5,7 procent. Het Britse supermarktconcern schroefde zijn winstverwachting op en gaat eigen aandelen inkopen. TUI verloor circa 1 procent. Het Duitse reisconcern wil 1,1 miljard euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen om de schuld te verlagen. Het bedrijf ziet het reisverkeer wel sterk aantrekken nu de beperkingen tegen het coronavirus veelal zijn opgeheven.

De euro was 1,1535 dollar waard tegen 1,1607 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 77,53 dollar. Brentolie zakte 1,7 procent tot 81,15 dollar per vat.