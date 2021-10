Brussel schrapt zaak tegen VK bij EU-hof over belasting Gibraltar

De Europese Commissie trekt een rechtszaak in tegen het Verenigd Koninkrijk voor het Europees Hof van Justitie over illegale belastingvoordelen in Gibraltar. De commissie had de Britten eerder dit jaar voor de rechter gedaagd omdat Gibraltar, een Brits overzees gebied, 100 miljoen euro moest terugvorderen bij een aantal multinationals, maar dat niet had gedaan.

In 2018 oordeelde de commissie dat een aantal internationale bedrijven in Gibraltar een oneerlijk concurrentievoordeel genoot door bepaalde fiscale afspraken tussen 2011 en 2013, waaronder vrijstelling van belasting op uitgekeerde rente en royalty’s. Daardoor hoefden zij in totaal 100 miljoen euro minder belasting te betalen dan andere bedrijven, wat volgens Brussel illegale staatssteun is.

De commissie gebood Gibraltar dat geld alsnog te innen bij de bedrijven voor uiterlijk 23 april 2019. Toen begin dit jaar nog steeds slechts bij twee van de vier betrokken bedrijven geld was teruggehaald, was het geduld van het dagelijks EU-bestuur op.

Volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging) bleef door het uitblijven van de opgedragen vorderingen de concurrentie op de markt verstoord. In maart kondigde ze aan naar het EU-hof te stappen. Volgens de commissie hebben de bedrijven het geld inmiddels betaald en trekt ze de rechtszaak daarom in. De zaak dateert van voor de brexit, het vertrek van de Britten uit de EU.