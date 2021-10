Duitse bouwvakkers dreigen met landelijke staking

Duitse bouwvakkers dreigen met een landelijke staking om hun eisen voor een hoger loon en andere verbeterde arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Dat meldde het hoofd van de vakbond IG Bau aan de krant Süddeutsche Zeitung.

De bond wil een loonsverhoging van 5,3 procent voor de bijna 900.000 Duitse bouwvakkers. Ook moet er hogere compensatie worden geboden voor de lange dagelijkse reistijden naar bouwlocaties, die vaak op afgelegen plaatsen zijn. IG Bau zegt dat de kans op een landelijke staking in de bouwsector groot is als werkgevers niet snel over de brug komen. Dat zou de eerste landelijke staking sinds 2002 zijn.

Er gaat nu een bemiddelingsproces beginnen tussen de partijen om tot een overeenkomst te komen.