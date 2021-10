Forse stijging verkoop van caravans en campers in 2021

De verkoop van caravans en campers is fors gestegen in 2021. In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden 7869 nieuwe caravans geregistreerd. Dat is volgens de gegevens van Kampeer en Caravan Industrie (KCI), BOVAG en dataleverancier RDC het hoogste aantal in de laatste tien jaar. Er werden in dezelfde periode 2785 campers verkocht, meer dan ooit in Nederland.

Het aantal verkochte nieuwe caravans tot en met september ligt ruim een kwart boven het verkoopniveau van de eerste negen maanden in 2020, toen 6276 exemplaren de showrooms verlieten. De verkoop van nieuwe kampeerwagens ligt bijna 27 procent hoger dan de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Het jaartotaal van 2412 registraties in 2020 werd al in de eerste acht maanden van 2021 gerealiseerd.

Volgens BOVAG hebben veel mensen als gevolg van de coronapandemie het kamperen (her)ontdekt. In plaats van een verre vliegreis richting een hotel is een kampeervakantie met eigen caravan of camper een aantrekkelijk alternatief gebleken.

Naast de grote vraag naar nieuwe exemplaren groeit ook de markt voor tweedehands caravans en campers. Dit jaar werden er tot en met september 13.027 tweedehands caravans verkocht en 13.462 gebruikte kampeerauto’s.