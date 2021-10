Frankrijk kan automobilisten gaan helpen tegen dure brandstof

De Franse overheid kan automobilisten gaan helpen als de brandstofprijzen sterk blijven stijgen. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd. Mogelijk kan de belasting op autobrandstof tijdelijk worden verlaagd.

“We moeten alle deuren openlaten en klaarstaan om op te treden als dat nodig is om tijdelijk de koopkracht van Fransen te beschermen”, stelde Le Maire op de radio. “We zijn klaar om de prijzen van benzine en diesel in te dammen als die scherp blijven toenemen.”

Frankrijk is al bezig huishoudens te beschermen tegen de sterk stijgende energieprijzen. Zo krijgen miljoenen armere huishoudens een eenmalige vergoeding. Ook zijn er tijdelijke beperkingen opgelegd aan de gasprijzen voor gezinnen en is er een belastingverlaging op de stroomrekening.

In Nederland zijn de brandstofprijzen voor automobilisten woensdag verder gestegen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) nu 2,031 euro. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg.

Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij enkele goedkope pompen in de provincie Groningen nog steeds mogelijk om E10 voor 1,75 euro per liter te tanken.