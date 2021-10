Gasprijzen dalen na belofte Poetin meer gas te leveren

De gasprijzen zijn woensdag in de loop van de dag gedaald na opmerkingen van de Russische president Vladimir Poetin. Die toonde zich bereid de leveringen aan Europa voor de komende winter op te voeren, nu er wereldwijd bezorgdheid is over het aanbod.

De prijs van een zogeheten megawattuur gas volgens de standaard voor Europese gasprijzen steeg eerder op woensdag tot boven de 160 euro. Na de uitspraken van Poetin op een energiebijeenkomst in Moskou zakte de prijzen terug tot circa 108 euro.

Poetin zei dat de gasverkoop aan Europa een record zou kunnen bereiken. Critici beschuldigden Rusland er eerder van gasleveringen tegen te houden. Dat wordt door Rusland tegengesproken. De beperkte aanvoer vanuit Rusland wordt genoemd als een belangrijke factor voor het stijgen van de gasprijzen.

Door de aanhoudend sterke vraag, beperkt aanbod op de gasmarkt en de verwachting voor kouder weer op het noordelijk halfrond stegen de gasprijzen afgelopen dagen tot recordhoogte. In twee dagen stegen de prijzen op de Europese markt met 60 procent, waarna Poetin de prijzen omlaag praatte.

Volgens de Russische president toont de gascrisis aan dat Europese autoriteiten fouten hebben gemaakt. Poetin legt de schuld bij de de overgang naar groene energie en de lage investeringen in winningsindustrie├źn. De Rus uitte eerder ook kritiek op “onevenwichtige beslissingen” en “drastische stappen” om de duurzame doelen te bereiken.