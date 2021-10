IMF denkt dat inflatie dit jaar verder stijgt en daarna afzwakt

De inflatie die in veel landen al een tijdje hard oploopt, bereikt ergens komende maanden waarschijnlijk een piek. Daarna zal de toename van het algehele prijspeil terugzakken naar een normaler niveau, voorziet het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De economen van de organisatie denken dat dit laatste ongeveer halverwege volgend jaar zal gebeuren.

In een nieuwe raming voor de inflatie in ontwikkelde economie├źn houdt het IMF rekening met een piek van 3,6 procent eind dit jaar. Een half jaar later zou de inflatie dan op 2 procent moeten liggen, wat in lijn is met de doelstellingen van centrale banken. In opkomende markten lopen de prijzen momenteel harder op. Daar voorziet het IMF een vergelijkbare ontwikkeling, maar dan met andere percentages.

De nieuwe inschattingen zijn nog met veel onzekerheden omgeven. Het zou dus zomaar kunnen dat de sterke prijsstijgingen langer aanhouden. Maar het rapport laat wel zien dat het fonds de mening van centrale banken deelt dat de hoge inflatie van de laatste tijd waarschijnlijk een tijdelijk fenomeen betreft.

Onder meer de olieprijzen en de gasprijzen lopen momenteel hard op. Door bijvoorbeeld verstoringen in de internationale scheepvaart zijn ook veel andere grondstoffen een stuk duurder geworden. Fabrikanten rekenen dit door aan consumenten, die daardoor ook merken dat het leven duurder wordt. De hoge inflatie in veel landen houdt ook de beursvloeren al een tijdje in de greep. Beleggers zijn namelijk bang dat centrale banken ingrijpen door hun steunbeleid versneld af te bouwen. Dat laatste is iets wat beleggers liever niet zien gebeuren.

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva waarschuwde eerder deze week nog dat de impact van de sterk oplopende inflatie niet moet worden onderschat. Voedsel werd wereldwijd tientallen procenten duurder. Dit kan een belemmering vormen voor het economisch herstel uit de coronacrisis. Vooral armere landen en huishoudens lijden onder de steeds hogere prijzen voor voedsel en energie, zei Georgieva in een speech voor de Bocconi-universiteit in Milaan. Het IMF zwakt op de komende najaarsvergadering de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie dan ook af, kondigde ze alvast aan.