India gaat productie steenkool verhogen tegen stroomtekorten

India gaat de productie van steenkool verhogen om de stroomtekorten in het land tegen te gaan. De overheid heeft daarom het staatsbedrijf Coal India opdracht gegeven meer kolen te produceren. India is voor ongeveer 70 procent van zijn elektriciteitsproductie afhankelijk van kolencentrales.

De stap moet voorkomen dat er stroomuitval ontstaat door de tekorten. Coal India is bezig miljarden te investeren om de productiecapaciteit te verhogen en om het transport van kolen te verbeteren. De vraag naar steenkool in het land met circa 1,3 miljard inwoners zal de komende jaren naar verwachting blijven toenemen, ondanks de inspanningen van de overheid om meer energie uit duurzame bronnen op te wekken.

India wil ook minder afhankelijk zijn van de import van steenkool uit het buitenland. Die is goed voor ongeveer een kwart van de totale behoefte van het land. In 2024 moet er geen steenkool meer worden ingevoerd. In het vorige boekjaar, tot eind maart, ging het om 215 miljoen ton steenkool.