Kredietverzekeraar: volgend jaar ruim een derde meer bankroeten

Het aantal faillissementen in Nederland loopt volgend jaar waarschijnlijk behoorlijk op. Volgens Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar van de wereld, zijn er ruim een derde meer bankroeten te verwachten. Daarmee oogt de situatie hier “dramatischer” dan in de wereld als geheel. Maar volgens de deskundigen van de organisatie valt de verwachte toename hier in absolute aantallen wel mee.

“Deze stijging kon natuurlijk niet uitblijven”, zegt risicodirecteur Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland in een verklaring. Dankzij de massale coronasteun van de overheid bereikte het aantal faillissementen in de coronacrisis volgens hem juist een historisch laagtepunt. “Aan die situatie komt nu stapsgewijs een eind.”

De kredietverzekeraar rekent voor dit jaar op 1790 faillissementen, wat het laagste cijfer van de afgelopen vijftien jaar zou zijn. Volgend jaar zou dat aantal oplopen tot 2400. Vooral groothandels gaan waarschijnlijk zwaardere tijden tegemoet, schatten de kenners in. Met de huidige stijging van de energieprijzen zou het ook opletten geblazen zijn in de energiesector. Door de ontstane situatie zouden bijvoorbeeld kleinere energiebedrijven sneller kunnen omvallen.

Wereldwijd gaat de organisatie uit van een toename van het aantal faillissementen met 15 procent. Euler Hermes verwacht dat het aantal faillissementen in Afrika zal oplopen tot ver boven het niveau van voor de crisis. Dit zal waarschijnlijk ook het geval zijn voor Midden- en Oost-Europa en Latijns-Amerika.